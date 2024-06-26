Дроны пытались атаковать военные объекты в Смоленской области

Анохин: силы ПВО подавили 2 БПЛА в Вяземском районе в Смоленской области

В Смоленской области подавили два беспилотника, которыми пытались атаковать военные объекты на территории Вяземского района. Обошлось без разрушений, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале .

«Сегодня утром около четырех утра наш регион подвергся атаке два украинских БПЛА. Противник пытался атаковать военные объекты, расположенные в Вяземском районе», — объявил он.

Силы ПВО, по словам Анохина, подавили дроны. Оперативные службы выехали к месту ЧП, информация о жертвах и разрушениях не поступала. Губернатор призвал местных жителей не приближаться к обломкам в случае их обнаружения.

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