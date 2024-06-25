Силы ПВО ночью уничтожили 30 БПЛА над российскими регионами

МО: силы ПВО ночью уничтожили 29 БПЛА в Белгородской и 1 в Воронежской областях

За ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили 30 беспилотников над Белгородской и Воронежской областями. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

Вооруженные силы Украины для атаки применили беспилотники самолетного типа. Однако отечественные средства ПВО перехватили и уничтожили дроны противника.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 БПЛА над территорией Белгородской области», — указали в оборонном ведомстве.

Еще один беспилотник уничтожили над Воронежской областью. Об атаке дронов сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, шесть БПЛА зафиксировали в городе Строитель Яковлевского городского округа. В результате пострадали два человека.

Также в ночь на 25 июня украинские боевики обстреляли Шебекино. Под ударом оказалось административное здание предприятия. Строение полностью выгорело после попадания снаряда боевиков ВСУ.