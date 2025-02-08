Военные подавили в Вологодской области БПЛА самолетного типа

Военнослужащие засекли и успешно подавили дрон самолетного типа в Вологодской области. Об этом заявил губернатор региона Георгий Филимонов в своем Telegram-канале .

Он отметил, что БПЛА упал в лесном массиве. На место ЧП прибыли экстренные службы.

«Буду держать в курсе», — добавил Филимонов.

В ночь на 8 февраля над российскими регионами нейтрализовали 35 дронов ВСУ. Аппараты уничтожили в Ростовской, Волгоградской и Белгородской областях, а также в Краснодарском крае.

В Ростове-на-Дону из-за атаки БПЛА повреждения получили 14 многоквартирных жилых домов и газовая труба. По словам очевидца, один из беспилотников рухнул на крыжу здания в микрорайоне Сельмаш.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Первомайском районе ввели режим ЧС. Газ подается в обычном режиме, подчеркнул он.