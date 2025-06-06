В Саратове и Энгельсе прогремели взрывы

Ночью в Саратовской области прогремели взрывы. Жители Энгельса и Саратова слышали гул пролетевших беспилотников, сообщил Telegram-канал Shot .

Первые взрывы послышались около 02:20, в Саратове и Энгельсе прозвучали сирены. Жители слышали звуки, похожие на автоматную очередь, и гул БПЛА. По предварительным данным, силы ПВО сбили несколько воздушных целей.

Власти не комментировали последствия ударов. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил в Telegram-канале лишь об угрозе ударов с воздуха.

«От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально в местах возможной угрозы работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — заявил он.

Работу аэропорта Саратов временно ограничили. Пресс-служба Росавиации сообщила, что ради безопасности приостановлен прием и выпуск самолетов.

Мощный взрыв прогремел в Брянске. Очевидцы сообщили о пожаре в районе аэропорта.