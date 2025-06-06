«Окна задрожали». Мощный взрыв прогремел в Брянске

Жители Брянска сообщили о сильном взрыве над городом и возможном прилете в районе аэродрома. Об этом 360.ru сообщила один из очевидцев.

По предварительной информации, работают силы противовоздушной обороны. Кроме того, местные сообщили о пожаре в районе брянского аэропорта.

«Жахнуло мощно. Дома окна задрожали», — рассказала одна из жительниц города.

Официального подтверждения информации о взрыве пока нет.

До этого Telegram-канал «Подслушано Брянск» сообщил, что сильный взрыв в районе аэропорта прогремел, предварительно, из-за атаки ВСУ.

Ранее в Воронежской области прогремел взрыв на железной дороге, повредившей полотно на 725-м километре перегона Евдаково –Сагуны. Обошлось без пострадавших. Предположительной причиной взрыва назвали техническую аварию. Позже появились кадры с места ЧП.