Военные ночью отразили атаку БПЛА на Ростовскую область

Средства противовоздушной обороны ночью нейтрализовали БПЛА возле Каменска-Шахтинскинского. Об этом заявил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале .

«Ночью силы и средства ПВО успешно отразили воздушную атаку на Ростовскую область», — написал он.

Слюсарь подчеркнул, что никто из жителей в результате ЧП не пострадал. Никаких разрушений на земле из-за падения обломков дрона не зафиксировали.

В ночь на 8 февраля украинские боевики с помощью беспилотников атаковали Ростов-на-Дону. Из-за упавших обломков пострадало остекление и рамы в 14 многоквартирных жилых домах, а также газовая труба в одном из них.

В Первомайском районе города ввели режим ЧС. Сотрудники Следственного комитета осмотрели место падения фрагментов БПЛА, после чего коммунальные службы начали проводить восстановительные работы.