Серия мощных взрывов прозвучала над Волгоградом

В ночь на воскресенье, 23 марта, над Волгоградом прогремела серия взрывов. Предварительно, в городе работает ПВО, сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

Предположительно, российские силы ПВО уничтожили беспилотники, которые летели к нефтезаводу. Три взрыва жители города слышали в Кировском районе. Перед этим были слышны и характерные звуки беспилотника.

По версии издания, беспилотники ВСУ двигались на низкой высоте со стороны Ростова. Официальные власти такую информацию пока не подтверждали.

В ночь на 22 марта украинский БПЛА врезался в многоэтажку в Ростове. Пострадали два человека.