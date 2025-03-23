Серия мощных взрывов прозвучала над Волгоградом

В ночь на воскресенье, 23 марта, над Волгоградом прогремела серия взрывов. Предварительно, в городе работает ПВО, сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.
Предположительно, российские силы ПВО уничтожили беспилотники, которые летели к нефтезаводу. Три взрыва жители города слышали в Кировском районе. Перед этим были слышны и характерные звуки беспилотника.
По версии издания, беспилотники ВСУ двигались на низкой высоте со стороны Ростова. Официальные власти такую информацию пока не подтверждали.
В ночь на 22 марта украинский БПЛА врезался в многоэтажку в Ростове. Пострадали два человека.
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