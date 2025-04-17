Военные ночью нейтрализовали четыре БПЛА в Брянской области

Средства противовоздушной обороны ночью уничтожили в Брянской области четыре украинских дрона. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале .

Он подтвердил, что в результате ЧП никто не пострадал, разрушений не было.

«Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо наши подразделениям ПВО!» — написал Богомаз.

Всего в ночь на 17 апреля над регионами сбили 71 беспилотник. Больше всего БПЛА ликвидировали в Курской области — там перехватили 49 аппаратов. По данным Минобороны, попытки атаковать российские объекты также зафиксировали в Орловской, Рязанской, Владимирской и Тульской областях.

Ранее из-за беспилотника ВСУ в Херсонской области ранения получили шесть сотрудников МЧС, которые тушили пожар на электроподстанции «Сивашская» в Чаплынском округе. Спасателей госпитализировали с множественными осколочными ранениями.