От атаки дрона в Херсонской области пострадали шесть спасателей

МЧС: шесть огнеборцев получили ранения из-за удара БПЛА в Херсонской области

Украинские боевики ночью атаковали с помощью беспилотников Херсонскую область. В результате из-за удара пострадали шесть сотрудников МЧС, сообщила пресс-служба ведомства.

Спасатели получили множественные осколочные ранения.

«Сегодня ночью огнеборцы тушили пожар на электроподстанции в Чаплынском округе. Во время ликвидации спасатели подверглись повторной атаке вражеского дрона», — отметили в пресс-службе.

Пострадавших огнеборцев госпитализировали, они находятся под наблюдением врачей. Информацию о пострадавших сотрудниках МЧС подтвердил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, ВСУ пытались ударить по подстанции ВЭС «Сивашская» в начале ночи. Ранения получили спасатели 1981, 1997, 2004, 1986, 1978 и 2000 годов рождения.

Позже блогер Борис Рожин написал, что российские войска утром атаковали место дислокации ВСУ в Херсоне. Целью удара стал Ледовый дворец, заявил он.