В Ростовской области уничтожили 30 БПЛА

В Ростовской области средства ПВО отражают массированную воздушную атаку ВСУ. Военные подавили и уничтожили 30 украинских дронов средствами РЭБ. Об этом в своем Telegram-канале написал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его словам, не обошлось без разрушений. Повреждена кровля частного дома в хуторе Масаловка Каменского района. Также обломки сбитого БПЛА повредили остекление в частном в жилом доме в слободе Дьяскино Тарасовского района. Предварительно, пострадавших нет.

Слюсарь дал поручения главам районов уточнить объемы повреждений и организовать помощь в восстановлении.

На данный момент средства ПВО продолжают отражать воздушную атаку.

Ранее в Минобороны сообщили, что за прошлую ночь, 28 ноября, над российскими регионами были уничтожены 25 беспилотников.