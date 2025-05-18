Военные нейтрализовали ночью три украинских БПЛА в Брянской области

Средства противовоздушной обороны ночью обнаружили и ликвидировали над территорией Брянской области три дрона ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений, на место ЧП прибыли оперативные и экстренные службы. Также губернатор поблагодарил военных за защиту региона.

По данным Минобороны, расчеты ПВО за ночь сбили четыре дрона в Белгородской области.

Украинские боевики 17 мая выпустили беспилотники по четырем муниципалитетам региона. В Шебекине из-за БПЛА начался пожар на складе, а в селе Новая Таволжанка дрон повредил кровлю, окна, фасад и забор жилого дома. В Белгородском районе от атаки ВСУ пострадало сельхозпредприятие — повреждения получила стена здания.