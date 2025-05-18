Военные нейтрализовали ночью три украинских БПЛА в Брянской области

Украинские боевики 17 мая выпустили беспилотники по четырем муниципалитетам региона. В Шебекине из-за БПЛА начался пожар на складе, а в селе Новая Таволжанка дрон повредил кровлю, окна, фасад и забор жилого дома. В Белгородском районе от атаки ВСУ пострадало сельхозпредприятие — повреждения получила стена здания.
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