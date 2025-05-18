Средства ПВО за ночь сбили над регионами 7 беспилотников ВСУ

Системы противовоздушной обороны ночью нейтрализовали над регионами семь украинских дронов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Дроны ликвидировали в двух регионах: четыре — над Белгородской областью, три — над Брянской.

За день до этого украинские военные с помощью БПЛА атаковали склад в Шебекине. В результате здание загорелось, его оперативно потушили прибывшие на место сотрудники МЧС. Всего удары дронов зафиксировали в четырех муниципалитетах Белгородской области.

ВСУ также обстреляли село Шведуновка в Валуйском округе. В Белгородском районе из-за рухнувшего БПЛА повредилась стена здания сельхозпредприятия.