Из-за атаки БПЛА загорелся склад в Белгородской области

Украинские боевики с помощью беспилотников атаковали четыре муниципалитета Белгородской области. Об этом в Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, обошлось без пострадавших. В Шебекине из-за удара произошел пожар в складском помещении, огнеборцы потушили огонь. В селе Новая Таволжанка дрон упал на жилой участок и повредил кровлю, окна, фасад и забор дома.

В Белгородском районе дрон атаковал сельхозпредприятие, в результате повреждения получила стена здания. В поселке Октябрьский из-за БПЛА вспыхнула кровля частного дома. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар.

Гладков добавил, что ВСУ обстреляли село Шведуновка в Валуйском округе. Из-за взрывной полны в хуторе Лобковка повредилось остекление частного дома, а в хуторе Бочанка от взрыва беспилотника пострадали две хозяйственные постройки.

Ранее российские системы ПВО за ночь нейтрализовали над регионами два БПЛА. Аппараты сбили в Белгородской и Курской областях.