Из-за атаки БПЛА загорелся склад в Белгородской области
Гладков: дроны ВСУ атаковали 4 муниципалитета в Белгородской области
Украинские боевики с помощью беспилотников атаковали четыре муниципалитета Белгородской области. Об этом в Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, обошлось без пострадавших. В Шебекине из-за удара произошел пожар в складском помещении, огнеборцы потушили огонь. В селе Новая Таволжанка дрон упал на жилой участок и повредил кровлю, окна, фасад и забор дома.
В Белгородском районе дрон атаковал сельхозпредприятие, в результате повреждения получила стена здания. В поселке Октябрьский из-за БПЛА вспыхнула кровля частного дома. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар.
Гладков добавил, что ВСУ обстреляли село Шведуновка в Валуйском округе. Из-за взрывной полны в хуторе Лобковка повредилось остекление частного дома, а в хуторе Бочанка от взрыва беспилотника пострадали две хозяйственные постройки.
Ранее российские системы ПВО за ночь нейтрализовали над регионами два БПЛА. Аппараты сбили в Белгородской и Курской областях.