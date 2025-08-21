Военные машины для эвакуации раненых оснастят средствами защиты от дронов

Президент России Владимир Путин поручил Минпромторгу и Минобороны рассмотреть возможность оснащения автомобилей, поставляемых в Вооруженные силы и используемых для эвакуации раненых, средствами защиты от беспилотников. Перечень поручений опубликовали на сайте Кремля .

Речь идет, в частности, об установке «противодронных решеток» и оснащении противоосколочными одеялами. Доклад по итогам проработки вопроса поручили представить до октября текущего года.

Ответственными за выполнение поручения назначены министр промышленности и торговли Антон Алиханов и министр обороны Андрей Белоусов.

Ранее гвардии ефрейтора Максима Мингазудинова представили к госнаграде за спасение боевой группы при атаке ударных дронов ВСУ. В Минобороны рассказали, что благодаря смелости и профессиональным действиям бойцам удалось без потерь добраться до позиций и выполнить боевые задачи.