Боец ВС РФ сбил из пулемета несколько дронов ВСУ и спас сослуживцев

Гвардии ефрейтора Максима Мингазудинова представили к госнаграде за спасение боевой группы при атаке ударных дронов ВСУ. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

«Обнаружив в небе вражеские FPV-дроны, ефрейтор Мингазудинов уничтожил несколько БПЛА пулеметными очередями из имеющегося стрелкового вооружения, не допустив потерь среди сопровождаемого им личного состава», — уточнили в оборонном ведомстве.

В МО добавили, что благодаря смелости и профессиональным действиям группе удалось без потерь добраться до заданных позиций, а потом успешно выполнить поставленные боевые задачи. За самоотверженное выполнение воинского долга бойца представили к госнаграде.

В Минобороны также рассказали о гвардии младшем сержанте Алексее Донском, который починил поврежденную военную технику и эвакуировал ее в безопасное место под огнем ВСУ. Бойца тоже представили к госнаграде.

Прошлой осенью министр обороны Андрей Белоусов поздравил командиров и бойцов, освободивших Михайловку в ДНР.