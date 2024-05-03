Военные ликвидировали еще один американский танк в зоне СВО | 360°

Спецоперация 03 мая 2024, 16:19 Военные ликвидировали еще один американский танк в зоне СВО Минобороны: ВС России уничтожили еще один танк Abrams в ДНР РИА «Новости»

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Подразделения группировки войск «Центр» ВС России подбили в зоне спецоперации очередной танк Abrams американского производства. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Военные также улучшили положение и ударили по позициям ВСУ около населенных пунктов Майорск, Новгородское, Семеновка и Розовка Донецкой Народной Республики. Российские бойцы отбили 10 контратак противника в районе Керамик, Новокалинова, Очеретина, Соловьева и Нетайлова.

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В результате украинская армия лишилась двух БМП, пяти пикапов, САУ М109 Paladin, самоходной пушки DANA М2, гаубиц «Мста-Б» и двух орудий Д-30.

«ВСУ потеряли до 360 военнослужащих», — указали в пресс-службе.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу раскрыл информацию об освобожденных территориях в зоне СВО. По его словам, войска взяли под контроль 547 квадратных километров новых территорий с января 2024 года.