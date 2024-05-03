Шойгу рассказал, сколько земель освободили ВС России с начала года | 360°

Важное 03 мая 2024, 12:59 Шойгу рассказал, сколько земель освободили ВС России с начала года Шойгу: ВС России с января освободили 547 квадратных километров новых территорий РИА «Новости»

Читать 360 в

Российские военные с начала года взяли под контроль 547 квадратных километров территорий в новых регионах. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Министр выступил на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России.

Реклама

«За последние две недели российские Вооруженные силы освободили населенные пункты Новобахмутовка, Семеновка, Бердычи Донецкой Народной Республики», — подчеркнул глава ведомства.

По его словам, ВСУ пытаются зацепиться за отдельные рубежи, но под натиском российских войск вынуждены бросать позиции и отступать.

С начала 2024 года боевые потери противника превысили 111 тысяч человек, отметил Шойгу. Из-за требования Запада сдержать ВС России любой ценой в зоне СВО ежедневно погибают около тысячи украинских бойцов.