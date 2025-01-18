Военные инженеры оборудовали купель для православных бойцов в зоне СВО
Бойцы инженерно-саперного батальона 90-й танковой дивизии группировки «Центр» построили в прифронтовой зоне на Красноармейском направлении купель для окунания в освященную воду православных бойцов. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Мы находимся на Красноармейском направлении. В преддверии праздника Крещения решили сделать для православных бойцов 90-й танковой дивизии купель», — рассказал замкомандира взвода инженерно-саперного батальона Андрей Транищенков.
Он добавил, что это мероприятие организовали для поддержания боевого духа российских бойцов.
Бойцы сделали купель за три дня, соорудив ее из имеющийся в их распоряжении древесины. Армейский бассейн РДВ-5000 использовали в качестве самой купели. Агентство отметило, что основной задачей инженерно-саперного подразделения как раз и является сооружение укрытий и блиндажей.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что на Крещение стоит купаться либо в купелях, либо у берега в оборудованных местах, так как толщина льда на большинстве рек европейской части России незначительная, писало издание НСН.
Православные россияне отмечают Крещенский сочельник 18 января.