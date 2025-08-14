Военные группировки «Запад» заминировали пути ротации ВСУ под Купянском

Бойцы группировки войск «Запад» дистанционно минируют пути ротации и подвоза боеприпасов украинской армии под Купянском. Об этом сообщило РИА «Новости» Минобороны.

Расчеты беспилотной авиации инженерно-саперного батальона 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» успешно установили мины на маршрутах, используемых ВСУ.

В ведомстве отметили, что украинские войска, потеряв людей и технику на минах, начали двигаться по полевым дорогам недалеко от одного из населенных пунктов и сельхозугодьям.

«Зафиксированы сначала подрыв пикапа подразделения ВСУ на мине, затем и окончательное уничтожение операторами FPV-дронов 1-й гвардейской танковой армии группировки войск „Запад“», — заявили в ведомстве.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир заявил, что ВСУ начали передислокацию военных из «Корабела» на Карантинном острове. По его словам, боевиков эвакуируют в гражданской одежде под видом мирных.