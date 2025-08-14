ВСУ начали срочную передислокацию военных с Карантинного острова в Херсоне

Украина начала передислокацию военных из микрорайона «Корабел» на Карантинном острове в Херсоне. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА «Новости» .

«Противник начал активно под видом гражданских осуществлять передислокацию военнослужащих, одетых по гражданке», — заявил он.

Сальдо отметил, что ВСУ боятся оказаться отрезанными в случае наступления российских военных.

До этого губернатор говорил, что объявленную Киевом в начале августа эвакуацию мирных жителей из «Карабела» завершили. ВСУ сделали из острова военную базу. Участок находится в низовьях Днепра.

Также Сальдо отмечал, что ВС России нанесли авиаудар по мосту, который соединяет Херсон и Корабельный. Переправа выполняла важную роль в логистике украинской армии.

Ранее стало известно, что жители Херсона и пригорода начали продавать жилье и бизнес за бесценок. Например, однокомнатную квартиру в городе можно купить за 290 тысяч гривен (559,7 тысячи рублей).