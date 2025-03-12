Военные эвакуировали из Суджи 68 мирных жителей

Хинштейн сообщил об эвакуации 68 жителей Суджи в Курской области

Военные и волонтеры провели эвакуацию 68 человек из Суджи. Большинство людей разместили в пунктах временного размещения, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале .

«На данный момент 52 человека уже размещены в ПВР на территории региона, 16 человек забрали родственники», — написал он.

Хинштейн отметил, что людей осмотрели врачи, экстренная госпитализация никому не потребовалась. Сейчас на местах продолжают работать сотрудники МЧС, Минздрава, комитета региональной безопасности и полиции. При необходимости всем окажут помощь.

Бои за Суджу пока не закончились. Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный выразил уверенность, что уже в ближайшее время оставшихся в городе боевиков полностью захватят.

За последние двое суток российские подразделения освободили 17 населенных пунктов в Курской области и взяли под контроль более 100 квадратных километров территории.