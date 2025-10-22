Боец с позывным Печенег признался, что был атеистом до того, как с ним в зоне СВО не произошел один случай. Об этом сообщила Lenta.ru .

Военнослужащий ВС России вырос в детдоме и после начала спецоперации решил подписать контракт с Минобороны. Позывной Печенег мужчина выбрал, потому что печенеги были союзниками Руси.

Боец отметил, что после массированного обстрела пересмотрел свои взгляды на религию и стал верующим.

«Я чувствую силу Бога, он меня оберегает», — заявил военный.

Ранее российская армия форсировала водный рубеж и высадилась на Карантинном острове в Херсоне. Войска установили контроль над ключевыми объектами. Благодаря высадке перед ВС России открылись новые возможности для контроля над западной частью Херсона.