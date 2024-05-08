Военному на Сахалине вынесли приговор за отказ участвовать в СВО | 360°

Спецоперация 08 мая 2024, 09:34 Военному на Сахалине вынесли приговор за отказ участвовать в СВО Военному на Сахалине дали срок за отказ участвовать в спецоперации

Читать 360 в

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд 3 мая рассмотрел уголовное дело об отказе военнослужащего участвовать в спецоперации. Мужчина получил наказание в виде лишения свободы на два года и шесть месяцев в колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба судебной инстанции.

По данным суда, военнослужащий 10 января отказался выполнять приказ своего командира об убытии из воинской части в Сахалинской области в зону проведения спецоперации. В пресс-службе отметили, что он опасался за свое здоровье и жизнь.

Реклама

Его признали виновным по статье 332 УК РФ. Военнослужащего взяли под стражу прямо в зале заседания. Приговор пока не вступил в силу, его можно обжаловать.

Ранее суд на Сахалине приговорил военнослужащего к пяти годам и шести месяцам лишения свободы за то, что он покинул место службы в ДНР.

Во Владивостоке арестовали американского военнослужащего из-за кражи у местной жительницы. Россия уведомила американские власти об этом инциденте.