Самовольно оставившему место службы в ДНР военному вынесли приговор на Сахалине | 360°

08 мая 2024, 09:14
Самовольно оставившему место службы в ДНР военному вынесли приговор на Сахалине
Суд на Сахалине вынес приговор оставившему место службы в ДНР военному
Южно-Сахалинский гарнизонный суд вынес приговор военнослужащему, который самовольной оставил место службы в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба судебной инстанции.
Военнослужащего признали виновным по статье 337 УК РФ. Его приговорили к пяти годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
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В ходе слушаний стало известно, что в декабре 2023 года военнослужащий покинул расположение своей части и уехал в Оху на Сахалине. В январе 2024 года он вернулся в воинскую часть в Южно-Сахалинске. Осужденного взяли под стражу в зале суда.
В апреле на Сахалине суд приговорил к семи годам лишения свободы военнослужащего, который уклонился от службы в зоне проведения спецоперации.
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