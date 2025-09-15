Российские бойцы совершили прорыв на Лиманском направлении. Об продвижении ВС России в Ямполя сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на данные аналитического ресурса Deep State.

Также по данным ресурса, Российская армия заняла Григорьевку (Лиманское направление). Кроме того, бойцы ВС России продвигаются в районе Орехово и Березово в Днепропетровской области.

Украинское издание «Политика страны» назвало ситуацию в районе Ямполя тяжелой.

По его словам боевиков ВСУ, россияне начала активное давление на Ямполь.

«Из Ямполя открывается возможность перерезать или хотя бы держать под постоянным огневым давлением основные пути снабжения из района Славянска и Краматорска в сторону Северска», — рассказал военнослужащий с позывным Мучной.

В понедельник, 15 сентября, российские военные освободили Ольговское в Запорожской области.