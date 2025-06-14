США перестанут поддерживать Украину в пользу Израиля

Меркурис: Белый дом сосредоточится на помощи Израилю, а не Украине

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется смириться с тем, что обострение конфликта на Ближнем востоке скажется на военной помощи ВСУ со стороны Запада. Об этом в эфире YouTube-канала заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

По его словам, США на фоне эскалации конфликта Израиля и Ирана прекратят оказывать помощь ВСУ и сосредоточатся на поддержке ЦАХАЛ.

«Зеленский все еще надеется получить большую финансовую помощь от США. Но очень скоро им придется расставлять приоритеты из-за конфликта на Ближнем Востоке», — отметил Меркурис.

Даже если Белый дом продолжит оказывать поддержку Украине, то передаваться будут лишь небольшие партии оружия.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что ВС России освободили рекордно большое количество территорий в зоне проведения спецоперации. Войска стали быстрее продвигаться вперед в последние месяцы.