Военкоры показали кадры уничтожение украинской техники в Курской области

По информации Telegram-канала, противник пытался скрыться в лесопосадках, но его местоположение раскрыли. «Искандеры» точными ударами ракет уничтожили боевую технику ВСУ.

Украинские ДРГ попытались прорваться в Курскую область, чтобы показать своим хозяевам на Западе, что ВСУ еще что-то могут, считает военный эксперт Евгений Михайлов. Он назвал это «пиар-акцией», в том числе для украинского зрителя.

В ночь на 7 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил, что ситуация в приграничье напряженная, но контролируемая. Жителей призвали не поддаваться панике и не верить фейкам.