Военкоры показали кадры уничтожение украинской техники в Курской области

«РВ»: «Искандеры» разгромили скопление украинской техники в Курской области

Фото: РИА «Новости»

Российские оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» нанесли удар по скоплению украинской военной техники в Курской области. Кадры уничтожения опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По информации Telegram-канала, противник пытался скрыться в лесопосадках, но его местоположение раскрыли. «Искандеры» точными ударами ракет уничтожили боевую технику ВСУ.

Украинские ДРГ попытались прорваться в Курскую область, чтобы показать своим хозяевам на Западе, что ВСУ еще что-то могут, считает военный эксперт Евгений Михайлов. Он назвал это «пиар-акцией», в том числе для украинского зрителя.

В ночь на 7 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил, что ситуация в приграничье напряженная, но контролируемая. Жителей призвали не поддаваться панике и не верить фейкам.

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