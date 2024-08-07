«Акция для кураторов». Политолог объяснил, зачем диверсанты ВСУ атаковали Курскую область

Украинские диверсанты попытались прорваться в Курскую область, чтобы показать своим западным кураторам, что ВСУ еще что-то могут. Такое мнение выразил военный эксперт Евгений Михайлов на стриме с ведущим 360.ru Антоном Шестаковым.

«Пиар-акция. Это пиар-акция для своих кураторов, что вот, мы (украинские военные — прим. ред.) смогли что-то сделать. Да, мы там потери [понесли], нас выбили, но вот мы даже такими силами смогли, дайте нам побольше вооружений», — сказал эксперт.

По его мнению, такими действиями ВСУ не только провели пиар-акцию, но и отвлекли внимание своего населения, которое все чаще видит, как российские войска освобождают новые территории и устанавливают там свои флаги.

Ранее Минобороны России сообщило, что диверсанты вернулись на Украину после попытки напасть на Курскую область. Они потерпели поражение и потеряли солдат.