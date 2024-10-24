Военкоры показали кадры с телами погибших в Ольговке боевиков ВСУ
Видео с телами украинских боевиков в освобожденной Ольговке появилось в Сети
В Сети появилось видео из освобожденной Ольговки в Курской области, на котором можно увидеть множество сожженной техники и убитых украинских боевиков. Его опубликовал Telegram-канал «Операция Z: военкоры „Русской весны“».
У одного из ликвидированных, по словам автора видео, «схаванная» нога — ее оторвало, предположительно, взрывом.
Ранее сообщалось, что около 1,5 тысячи украинских военных попали в районе Ольговки в окружение. Минобороны официально пока не подтвердило освобождение населенного пункта.
По данным Telegram-канала Mash, российские военные готовятся к штурму Суджи. Расстояние до первых оборонительных рубежей, выстроенных ВСУ в районе города, составляет около двух километров.