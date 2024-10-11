Около 1,5 тысячи украинских боевиков попали в котел в Курской области

Mash: около 1,5 тысячи боевиков ВСУ попали в окружение в районе Ольговки

Около 1,5 тысячи украинских боевиков попали в окружение в районе села Ольговка в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По его данным, за сутки российские военные выбили противника из четырех населенных пунктов и ведут там зачистку. Морские пехотинцы и десантники наступают с северо-запада, со стороны Любимовки и Зеленого Шляха, и с юго-востока, от Черкасской Конопельки.

«В случае успеха этот совместный маневр грозит ВСУ очередным их любимым котлом», — отметили авторы канала.

Также они добавили, что украинские операторы дронов в панике подбивают свою же технику.

Накануне командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что российские военные начали активное продвижение в регионе и, если не сбавят темп, скоро полностью освободят Курскую область.