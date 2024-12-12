На видео запечатлен штурм административного здания в одном из населенных пунктов. Украинские военные, вооруженные автоматами и гранатометами, пытались оказать сопротивление российским морским пехотинцам, однако их попытки оказались безуспешными.

«В результате штурмовых действий морпехи уничтожили технику украинских боевиков, а также зачистили их укрепленные позиции», — отметили в оборонном ведомстве.

В итоге ВСУ были вынуждены отступить, бросив на поле боя свое вооружение.

Ранее стало известно, что около 500 украинских военных попали в плен в Курской области с начала августа. При этом основная часть подразделений украинской армии, с которыми сталкиваются российские военные в Курской области, — это солдаты, прошедшие подготовку на Западе, рассказал комбат батальона 810-й бригады морской пехоты с позывным Як.