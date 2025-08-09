Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале высказал мнение, что России следует продолжать увеличивать объемы и качество снабжения Вооруженных сил, а также развивать новые военные технологии. По его словам, сильная и опытная армия не должна восприниматься как признак агрессии.

«Только бы не успокоиться, только бы наращивать количество и качество снабжения. Только бы рожать и рожать новые технологии войны. Большая и сильная, опытная-преопытная армия — это не признак нашей какой-то безадресной агрессии. Это признак спокойного и беспрепятственного развития страны», — написал он.

Как отмечает издание «Царьград», в публикации Сладкова можно усмотреть сразу несколько смыслов. Один из них — призыв не снижать темп боевых действий и не повторять формат договоренностей, которые, по мнению сторонников этой позиции, могли бы дать противнику время на увеличение объемов вооружения. Другой вариант — акцент на укреплении армии в тылу, включая производство вооружений и подготовку кадров.

В материале также приводится более ранняя оценка Сладкова о том, что России необходима «новая офицерская школа» с опорой на опыт прошлых десятилетий и развитием института профессиональных сержантов.

В «Царьграде» предполагают, что озвученные тезисы могут означать сочетание обеих задач — как на фронте, так и в обеспечении армии.

В более ранней публикации Сладков также делился рассуждениями о соседях России, в том числе о Финляндии, используя яркие образы. Он описал, как «финны бьют хвостом об пол в клетке НАТО» и, по его мнению, «ждут своего часа». Он также привел примеры стран, пострадавших от западных вмешательств.