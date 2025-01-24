Военкор Сладков предложил устроить «немного апокалипсиса» в ответ на атаку ВСУ

«Массированная атака России украинскими дронами. Будет ли в ответ немного апокалипсиса?» — написал Сладков.

По данным Минобороны, минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 121 дрон ВСУ над регионами. Больше всего БПЛА уничтожили над Брянской областью — 37 беспилотников, еще 20 аппаратов ликвидировали над Рязанской областью, над Курской и Саратовской — по 17, по шесть — в Подмосковье и Белгородской области, семь — над Ростовской. Три дрона уничтожили в Воронежской области, по два — под Липецком и Орлом, по одному — в Москве и Крыму.

Столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО ликвидировали вражеские БПЛА в Раменском, Коломне, Подольске, Щелкове и в Новой Москве. Из-за атаки дронов пришлось временно закрыть аэропорты Жуковский и Домодедово.