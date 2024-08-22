Военкор назвал три горячие точки в Курской области

Военкор Жданов: в Курской области образовались три горячие точки

Фото: РИА «Новости»

В Курской области образовались три горячие точки, в которых российские войска не дают пробраться ВСУ. Об этом сообщил военный корреспондент RT Игорь Жданов.

По данным военкора, это город Суджа, поселок городского типа Коренево и окрестности населенного пункта Глушакова, находящегося на левом берегу реки Сейм.

«Что касается, например, Коренево, ВСУ, не сумев взять его лобовым штурмом, пару дней разведывали ситуацию в том районе и сейчас возобновили попытки захватить поселок», — сказал журналист.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что российские средства ПВО сбили очередную украинскую ракету в небе над регионом. Также стало известно, что войска РФ уничтожили самолет Су-27 ВСУ. Воздушный аппарат поразили, когда он пытался сбросить управляемые авиабомбы на частично уцелевший мост через реку Сейм в селе Карыж.

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