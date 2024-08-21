Российские силы ПВО сбили украинскую ракету в Курской области

Российские средства противовоздушной обороны сбили ракету ВСУ в Курской области. Об этом заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале .

«Наша ПВО продолжает отражать атаки ВСУ. Сбита очередная украинская ракета. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — написал он.

Ранее Смирнов рассказал, что жительница Курской области погибла при сбросе украинской бомбы с БПЛА в Большесолдатском районе. Он отметил, что взрывное устройство попало на машину. Помимо этой женщины, в автомобиле находились еще два человека, они получили ранения и сами добрались до больницы. Там пациентам оказали всю необходимую помощь.