Российские силы ПВО сбили украинскую ракету в Курской области

Врио губернатора Смирнов: российские военные сбили ракету ВСУ в Курской области

Фото: РИА «Новости»

Российские средства противовоздушной обороны сбили ракету ВСУ в Курской области. Об этом заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Наша ПВО продолжает отражать атаки ВСУ. Сбита очередная украинская ракета. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — написал он.

Ранее Смирнов рассказал, что жительница Курской области погибла при сбросе украинской бомбы с БПЛА в Большесолдатском районе. Он отметил, что взрывное устройство попало на машину. Помимо этой женщины, в автомобиле находились еще два человека, они получили ранения и сами добрались до больницы. Там пациентам оказали всю необходимую помощь.

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