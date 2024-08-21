Украинский самолет Су-27 уничтожили в Курской области

Mash: самолет ВСУ Су-27 уничтожили в Курской области во время сброса бомб

Фото: Pxhere

Самолет Су-27 ВСУ уничтожили в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Российские военные уничтожили его, когда самолет пытался сбросить управляемые авиабомбы на частично уцелевший мост через реку Сейм в селе Карыж. По данным журналистов, в 18:12 по самолету отработал ЗРК «Бук-М3».

До этого украинский самолет Су-24 сбивали в Днепропетровской области. Атаку осуществили во время подвеса крылатых ракет на аэродроме. Как отметили в Минобороны РФ, удар нанес расчет ОТРК «Искандер-М». В результате атаки украинский бомбардировщик полностью уничтожили.

Также 17 августа стало известно, что российский удар по аэродромам ВСУ уничтожил Су-24 и три вертолета. Атаку осуществили оперативно-тактическая авиация, артиллерия и ракетные войска ВС РФ.

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