В Курской области обнаружили предсмертные записки солдат ВСУ, в которых они обвинили Владимира Зеленского в том, что их отправили на смерть. Сообщения украинских военных опубликовал военный корреспондент Евгений Лисицын в Telegram-канале .

В одной из записок солдат назвал фамилию полковника, который бросил бойцов, по его словам, «на мясо».

«Поддержки нет. Долго мы не продержимся», — написал военный ВСУ.

Во второй записке военнослужащий указал, что их отправили прямиком в могилу. Он назвал бои в Курской области адом.

«Мы все погибли. Зеленский и Сырский — будьте прокляты!» — написал украинец.

Ранее попавший в плен к российским военным сотрудник украинского территориального центра комплектования сообщил, что встретил в заключении мобилизованного им ранее бойца. Кроме того, боец ВСУ рассказал, что военкомы получают бонус в восемь тысяч гривен (около 17,5 тысячи рублей) за мобилизованных граждан.