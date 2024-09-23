Сотрудник украинского ТЦК встретил в плену мобилизованного им бойца

ТАСС: попавший в плен сотрудник ТЦК встретил там мобилизованного им бойца

Попавший в плен к российским военным сотрудник украинского территориального центра комплектования встретил в заключении мобилизованного им ранее бойца. Об этом сообщил ТАСС .

Работника ТЦК первым узнал украинский военный. Он сообщил, что процесс мобилизации сопровождался конфликтом и был принудительным. В ответ работник ТЦК попросил прощения и объяснил, что, как подневольный человек, был вынужден выполнять поставленную задачу.

При этом бывший военком отметил, что прокуроры, депутаты и члены их семей не получили повестку на фронт.

Ранее украинские военнопленные пожаловались на серьезную антисанитарию в ВСУ. Они заявили, что там нет нормальной воды и еды, а некоторые бойцы месяц не мылись.

Попавший в плен повар Руслан Полторацкий отмечал, что командование ВСУ просило готовить медальоны, стейк рибай, тарталетки с икрой и другие блюда.