Стало известно, сколько военкомы на Украине получают за одного мобилизованного

Пленный: военкомам на Украине дают восемь тысяч гривен за мобилизованного

Сотрудники территориальных центров комплектования на Украине (аналог военных комиссариатов) за каждого мобилизованного получают бонус в восемь тысяч гривен (около 17,5 тысячи рублей). Об этом РИА «Новости» сообщил военнопленный ВСУ Александр Гусак.

«ТЦК ловили людей. Они говорили, что им платили за каждого человека по восемь тысяч гривен», — отметил он.

Гусак уточнил, что военкоматчики в основном пытаются ловить «алкашей». Однако им также выгодно мобилизовывать молодых обеспеченных мужчин, с которых можно получить взятку.

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров ранее отмечал, что показатели мобилизации по стране Украине увеличились в три раза. Однако сколько всего человек призвали в ряды ВСУ, он уточнять не стал.

Также стало известно, что на Украине запретили мобилизовать мужчин старше 50 лет. Перед призывом они обязаны дать письменное соглашение.