Военкор Коц: в Белгороде трубы не лопаются на фоне блэкаута, как в Киеве

Разница между блэкаутом в Киеве и Белгороде заключается в том, что к в Белгороде к кризису готовились на протяжении многих месяцев, а в украинской столице не предпринимали никаких мер. Об этом сообщил военкор Александр Коц в телеграм-канале.

По его словам, Красный крест на Украине некорректно приравнял блэкаут в Киеве к ситуации в Белгороде, где власти, как и в Курске, прилагали заблаговременные усилия, чтобы избежать энергетической катастрофы.

«Там знали, что как только ударят первые морозы, хохол ударит по энергетике. <…> А в Киеве думали, что пронесет, <…> что никто не заметит, что выделенные на покупку генераторов деньги разворуют. <…> Типичный украинский авось», — написал он.

Коц добавил, что ситуации с энергетикой действительно схожие, но разница заключается в том, что в Белгороде трубы не лопаются и подъезды не текут.

Ранее стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о недовольстве работой мэра Виталия Кличко во время блэкаута.