Спецоперация 15 мая 2024, 10:21 Украина развернет тотальную мобилизацию в пяти городах Рогов: с 17–18 мая пройдет тотальная мобилизация в пяти украинских городах Serhiihudakukrinform/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Украинское руководство запланировало провести тотальную мобилизацию в Константиновке, Славянске, Павлограде, Запорожье и Харькове. Об этом РИА «Новости» заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате Владимир Рогов.

По его словам, 17-18 мая сотрудники украинских военкоматов начнут усиленно отлавливать украинцев и отправлять их в зону боевых действий. Для этого в территориальные центры комплектования направят представителей Нацгвардии и СБУ.

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«Речь идет о полном перекрытии дорог в городах с установкой блокпостов, фильтрационными мероприятиями, поквартирным и подомовым обходами», — указал Рогов.

Политик подчеркнул, что мобилизацию решили провести из-за тяжелой ситуации для ВСУ в зоне спецоперации.

Ранее украинское командование направило боевиков ВСУ из Часова Яра в Харьковскую область. Три бригады ВСУ ночью покинули свои позиции к югу и юго-востоку города. Российские войска окружили Часов Яр и взяли территорию под огневой контроль.