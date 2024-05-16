Курьеров и букмекеров станут призывать в ВСУ | 360°

Спецоперация

16 мая 2024, 20:21

Курьеров и букмекеров станут призывать в ВСУ

Минэкономики Украины отменило бронь от мобилизации для курьеров и букмекеров

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Минэкономики Украины отменило указ о предоставлении брони от мобилизации для курьеров и букмекеров. Об этом в соцсетях заявила глава министерства Юлия Свириденко.

«Учитывая общественный резонанс, я отменяю указ о бронировании, и будем разбираться в ситуации и анализировать решения по каждой компании отдельно», — написала она.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о всеобщей мобилизации и военном положении в стране. Верховная рада 8 мая текущего года поддержала продление сроков военного положения и всеобщей мобилизации в стране на 90 дней. Режим военного положения ввели на Украине с 24 февраля 2022 года.

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