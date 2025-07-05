Удар ВСУ оставил без света 33 тысячи жителей Херсонской области

Сальдо заявил о повреждении подстанции в Херсонской области после удара ВСУ

Украинские боевики нанесли удар по подстанции в Херсонской области, оставив без света 20 сел в Великолепетихском и Горностаевском округах, где живут 33 тысячи человек. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо .

Он добавил, что в результате обстрелов и налетов украинских дронов на область ранения получили два человека. Из поселка городского типа Новотроицкое в больницу забрали двухлетнего ребенка, получившего ранения от детонации сброшенной с дрона бомбы.

Еще одной пострадавшей стала жительница села Старая Збурьевка, чей дом атаковал вражеский беспилотник.

Кроме того, в ходе налета сгорели два дома и хозяйственные постройки в селе Раденск, в Алешках атака украинских боевиков повредила окна и фасад центральной районной больницы.

Утром в субботу, 5 июля, дежурные средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника на подлете к Москве. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, на место падения обломков выехали сотрудники экстренных служб.

Всего за ночь над российскими регионами средства противовоздушной обороны уничтожили 94 беспилотника, запущенных с территории Украины.