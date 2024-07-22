Водитель пострадал при атаке дрона ВСУ в белгородском селе

Фото: РИА «Новости»

Дрон-камикадзе атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль в селе Устинка Белгородского района. Пострадал водитель, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Мужчину с контузией и со множественными осколочными ранениями головы и плеча доставили в городскую больницу № 2», — написал он.

Сейчас пострадавшему оказывают всю необходимую помощь. Другие подробности атаки Гладков не приводил.

Ранее ВСУ обстреляли из дрона двигавшийся по дороге легковой автомобиль. Атака произошла на участке автодороги Шебекино — Волоконовка. Один человек получил серьезные ранения. Также на месте взрыва произошел пожар.

В минувшую субботу украинские боевики атаковали сразу пять населенных пунктов Белгородской области. Никто из местных жителей не пострадал.

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