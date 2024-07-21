Дрон ВСУ атаковал легковушку на белгородской трассе

Гладков: водитель получил ранения при атаках ВСУ на авто в Белгородской области

ВСУ обстреляли из дрона двигавшийся по дороге легковой автомобиль на участке автодороги Шебекино — Волоконовка. Водитель получил серьезные ранения, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Мужчину с ожогами более 50% тела и осколочными ранениями лица бригада везет в областную клиническую больницу», — отметил он.

После взрыва автомобиль слетел с дороги, что привело к возгоранию сухой травы. Пожарные уже ликвидировали очаги пламени. На месте тушения им помогали бойцы территориальной самообороны.

Также в селе Красное в результате обстрелов с украинских дронов разрушились два частных дома. В поселке Ленинский повреждения получил один дом.

Днем 20 июля украинские боевики запустили беспилотные летательные аппараты в сторону пяти населенных пунктов Белгородской области. Никто из местных жителей не пострадал.