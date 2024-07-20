Рой дронов ВСУ совершил налет на Белгородскую область

Белгородский губернатор Гладков: дроны ВСУ атаковали пять населенных пунктов

Фото: РИА «Новости»

Запущенные украинскими боевиками беспилотники атаковали пять населенных пунктов Белгородской области. По предварительным данным, никто из местных жителей не пострадал. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что от удара дрона повреждение получил комбайн, задействованный на уборке озимой пшеницы рядом с селом Новое в Волоконовском районе. Еще один беспилотник пробил крышу частного дома в селе Козинка Грайворонского городского округа.

В селе Теребрено Краснояружского района дрон ударил по кровле социального объекта. В поселке Прилесье этого же муниципалитета прилетевший беспилотник сбросил бомбу на легковой автомобиль.

Частный дом в селе Муром Шебекинского городского округа потерял все стекла в окнах после удара прилетевшего беспилотника.

Во все пострадавшие от атаки населенные пункты региона выехали сотрудники экстренных служб для установления данных о нанесенном ущербе.

Сегодня также стало известно о ранении семи жителей белгородского Шебекина при обстреле со стороны ВСУ. Гладков заявил, что снаряды попали в промышленные предприятия и жилой дом. В результате ранения получили четверо рабочих и находившаяся в квартире женщина. Еще двух пострадавших — мужчину и женщину — забрали бригады скорой помощи.

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