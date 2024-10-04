Семь человек пострадали под Белгородом после удара ВСУ

Губернатор Гладков: ВСУ атаковали Новую Таволжанку, пострадали семь человек

ВСУ в очередной раз ударили по селу Новая Таволжанка, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В результате атаки беспилотников пострадали семь человек.

Бригада скорой помощи отправила женщину с минно-взрывной травмой в областную клиническую больницу, вторую пострадавшую с осколочным ранением ноги доставляют в больницу № 2 Белгорода.

«Троим пострадавшим медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации отказались. Еще двое самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ», — написал Гладков и уточнил, что они продолжат амбулаторное лечение.

Там же упали два дрона-камикадзе ВСУ, загорелись три автомобиля. На месте ЧП работают представители экстренных служб, власти уточняют информацию о последствиях украинских атак.

Днем ВСУ атаковали село Черемошное. Ранения получили двое мужчин.