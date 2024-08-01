Украинский БПЛА сбросил взрывное устройство на территорию частного дома в Шебекине

Жданов: украинские БПЛА атаковали Шебекино и Нежеголь

Фото: РИА «Новости»

Город Шебекино и село Нежеголь в Белгородской области подверглись атакам беспилотниками. Повреждения получили частные дома мирных жителей, сообщил глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов в своем Telegram-канале.

Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство во двор дома в Шебекине. Жданов сообщил, что осколки посекли забор, разбили окна и повредили стену хозяйственной постройки. В селе Нежеголь, по словам главы администрации, пострадали крыша одного дома и остекление еще двух.

«Информация о последствиях уточняется», — сообщил он.

В предыдущий день украинские военные выпустили шесть кассетных боеприпасов по Шебекину, из них два попали в многоэтажный дом и спровоцировали пожар. Почти 20 жильцов временно уехали в ПВР, остальные эвакуированные — к родственникам.

«Никто, кроме нас!» История Воздушно-десантных войск

Россия вернула своих. Как прошла большая сделка по обмену заключенными

«Только прикоснулась». Адвоката из Бурятии заподозрили в попытке придушить следователя

Не только обувь и рюкзак. Как подготовить первоклассника к школе

Россияне пожаловались на сбой у YouTube. Что будет дальше?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте