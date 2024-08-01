Украинский БПЛА сбросил взрывное устройство на территорию частного дома в Шебекине

Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство во двор дома в Шебекине. Жданов сообщил, что осколки посекли забор, разбили окна и повредили стену хозяйственной постройки. В селе Нежеголь, по словам главы администрации, пострадали крыша одного дома и остекление еще двух.

«Информация о последствиях уточняется», — сообщил он.

В предыдущий день украинские военные выпустили шесть кассетных боеприпасов по Шебекину, из них два попали в многоэтажный дом и спровоцировали пожар. Почти 20 жильцов временно уехали в ПВР, остальные эвакуированные — к родственникам.