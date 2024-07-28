Пожар начался на нефтебазе под Курском после атаки дронов

Врио губернатора Смирнов: украинские дроны атаковали нефтебазу под Курском

Фото: Telegram-канал врио губернатора Курской области Алекся Смирнова
Фото: Фото: Telegram-канал врио губернатора Курской области Алекся Смирнова

В ночь на 28 июля украинские дроны атаковали нефтебазу под Курском. Об этом сообщил врио губернатора области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Загорелись три резервуара с топливом. Никто из жителей и работников промышленного объекта не пострадал», — написал он.

Пожар тушат 82 спасателя на 32 машинах. На одном резервуаре возгорание ликвидировали. Огнеборцы продолжают работу.

На протяжении ночи в Курской области была объявлена опасность атаки БПЛА.

«Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — сообщал Смирнов.

Отбой дали только утром.

Ранее украинский дрон сбросил взрывчатку на курских рыбаков. Пострадали двое жителей. Также ВСУ ударили с помощью коптера по легковому автомобилю. Водитель получил ранения.

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