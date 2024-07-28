Пожар начался на нефтебазе под Курском после атаки дронов
Врио губернатора Смирнов: украинские дроны атаковали нефтебазу под Курском
В ночь на 28 июля украинские дроны атаковали нефтебазу под Курском. Об этом сообщил врио губернатора области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
«Загорелись три резервуара с топливом. Никто из жителей и работников промышленного объекта не пострадал», — написал он.
Пожар тушат 82 спасателя на 32 машинах. На одном резервуаре возгорание ликвидировали. Огнеборцы продолжают работу.
На протяжении ночи в Курской области была объявлена опасность атаки БПЛА.
«Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — сообщал Смирнов.
Отбой дали только утром.
Ранее украинский дрон сбросил взрывчатку на курских рыбаков. Пострадали двое жителей. Также ВСУ ударили с помощью коптера по легковому автомобилю. Водитель получил ранения.