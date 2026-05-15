Над девятью регионами России сбили 56 украинских БПЛА во второй половине дня
Дежурные системы ПВО за шесть часов перехватили или уничтожили 56 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в телеграм-канале Минобороны России.
«В период с 14:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 56 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тверской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей», — уточнили представители министерства.
В первой половине дня над российскими регионами сбили 22 украинских беспилотника.
В Белгороде при атаке беспилотника пострадали девять человек. БПЛА атаковал многоквартирный жилой дом, среди пострадавших — трехлетняя девочка. Четверых пострадавших с акубаротравмой и осколочными ранениями лица и ног доставили в областную клиническую больницу.