Над девятью регионами России сбили 56 украинских БПЛА во второй половине дня

«В период с 14:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 56 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тверской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей», — уточнили представители министерства.

В первой половине дня над российскими регионами сбили 22 украинских беспилотника.

В Белгороде при атаке беспилотника пострадали девять человек. БПЛА атаковал многоквартирный жилой дом, среди пострадавших — трехлетняя девочка. Четверых пострадавших с акубаротравмой и осколочными ранениями лица и ног доставили в областную клиническую больницу.